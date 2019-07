Ist schon aufgefallen, dass ein Hahn nach dem Geschlechtsverkehr über seine Flügelfedern stolpert? Er macht das immer. Er macht es auch während des Vorspiels. Das Stolpern ist ein Tanzschritt. Stolpert er gut, duckt sich die Henne, damit er sie treten kann. So heißt das. Sex heißt beim Geflügel „treten“. Menschen, die zuschauen, denken wahrscheinlich, was ist denn das für ein Pfosten, dieser Hahn, der kann doch nicht jedes Mal fast auf den Schnabel fallen!

Aber es schaut niemand zu. Es fällt niemandem auf. Im Fernsehen wird lieber „Dinner for One“ gezeigt, wenn der Butler beim Vorspiel mit Miss Sophie übers Tigerfell stolpert. Kein Hahn in Sicht. Nicht einmal ATV zeigt, als Nachfolgesendung der Polizei-Dokumentation: „24 Stunden – Der Hahn im Einsatz“.

Heutzutage kennt man bestenfalls die alte Weisheit: „Kräht der Bauer auf dem Dach, liegt der Hahn vor Lachen flach.“ Aber macht nichts, die Starnacht am Wörthersee ist ja auch recht interessant.