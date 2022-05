Schlaglicht

Der Berg ruft.

Die Wichtigen der Welt. Die Polit- und Wirtschaftselite trifft sich dieser Tage in Davos.

Hohe Dichte an Limousinen und schwarzen Anzügen. Pinguin-Treffen beim Zauberberg. Der Schnee fehlt, aber Gesprächsthemen gibt es zuhauf. Krieg in Europa, Lockdown in China, stockende Lieferketten, steigende Preise. Globalisierung hat schon reibungsloser funktioniert. „Es geht uns schlechter als vergangenes Jahr, aber besser als im nächsten“, sagt der Präsident des Weltwirtschaftsforums.

Da fällt einem vor Schreck fast das Sektglas aus der Hand. Auch Boris Johnson hatte es schon lustiger, zeigen Partybilder. Diese wachsen sich für den britischen Premier mit der Problemfrisur gerade zum „Partygate“-Kater aus.

Angesichts der Nachrichtenlage ist es schon fast eine Frohbotschaft, dass sich die Affenpocken nicht zur Pandemie auswachsen. Und das eigene Leben nicht glamourös genug ist, um im Scheidungsfall im Fernsehen breitgetreten zu werden.