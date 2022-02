Schämen ist in. Als Schüler freitags noch für die future stagelten, wurde jedem, der in ein Flugzeug steigt, die Flugscham anempfohlen. Letztens, zu Weihnachten, erfanden wir hier feixend eine Christbaumscham (sauerstoffspendendes Grünzeug wird zu unserem Oh-Tannenbaum-Vergnügen gefällt, pfui) – dabei gibt’s die schon in echt! Jetzt kommt auch noch die Skischam dazu.

Skifahren geht aus Umweltgründen (beschneite Pisten, Strom für den Lift) und aus Corona-Gründen gar nicht mehr. Weil die meisten, die jetzt fröhlich über die Pisten schwingen, vor einem Jahr noch mit dem Finger auf die gezeigt haben, die trotz Lockdowns über die Pisten schwangen. (Merkt jemand den Unterschied ...?)

Die Urlaubsscham, die gerade dem Kanzler umgehängt wird, wird auch bald für alle gelten. Die Fleischscham (Schnitzelesser) gibt’s schon. Und irgendwann kommt die Schamscham – wenn man sich schämen sollte dafür, dass man sich noch nicht für irgendwas schämt.

