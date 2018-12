Bei Erdoğan hat es auch etwas länger gedauert. Er ist seit vier Jahren türkischer Präsident, und mittlerweile weiß man in allen ORF-Nachrichtensendungen, dass das „g“ stumm ist, also Erdoan. Heute sind es nur noch deutsche Politiker, meist von der CDU, die auf ihr „g“ nicht verzichten wollen.

Aber der französische Staatspräsident ist erst seit einem Jahr im Amt, und das mögen die Franzosen in Österreich bzw. die Französischsprechenden den heimischen Moderatorinnen und Moderatoren zugutehalten. Es ist injuste, es ist unfair, kindische Wetten abzuschließen, ob in der „ZiB“ wieder von Präsident Macrau die Rede sein wird. Er wird schon noch ein Macron daraus. Geduld, Geduld. Man ist schon nahe dran. Näher jedenfalls als beim brasilianischen Fußballer Martschello, der im Sport nur manchmal Marcelo heißen darf.

Wegen derart kleiner Unschärfen muss aber niemand zur Raisau gebracht werden.

Der ORF hat trotzdem immer Saisau.