Ruth Paulis "Alt, na und?": Zum zweiten Mal das erste Mal?

Dieses unwiederbringliche Gefühl, das alles in ein „Davor“ und ein „Danach“ teilt, das nicht zu wiederholen ist – es sei denn, eine gute Fee schaltet sich ein. Jeder kennt es – und weil man mit den Jahren immer öfter zum Bilanzbuchhalter des eigenen Lebens wird (schließlich hat man viel zu viel Zeit zum Nachdenken), hängt man solchen besonderen Momenten oft nostalgisch nach.

Zugegeben, manchmal sind diese Glücksgipfel der Vergangenheit durch den Weichzeichner der Erinnerung in ein Licht getaucht, dessen Gold nicht echt ist. Die schönsten Erinnerungen, meinen manche, macht man sich selbst. Angeblich ist der erste Kuss so ein nicht wiederholbares Glücksgefühl. Naja – war er das wirklich oder wurde der pickelige Frosch nur durch den freundlichen Filter abnehmender Gedächtnis-Schärfe zum Märchenprinzen? Oder der erste Ball? Eigentlich hatte das Gedränge auf der Tanzfläche nichts mit den hochgesteckten Cinderella-Erwartungen zu tun. Die erste Flugreise? Was war wirklich stärker – das (sorgfältig versteckte) Angst-Bauchweh oder das Erleben der Freiheit über den Wolken, die uns Reinhard Mey schönsang?

Aber vielleicht steckt in der Hemingway-Weisheit etwas ganz anderes. Das erste Mal öffnet eine Tür in eine neue Welt: Da hört man ein Musikstück zum ersten Mal und taucht so tief in etwas Unbekanntes, dass man immer mehr entdecken möchte von diesem Komponisten, von dieser Epoche, vom riesigen Kontinent Kunst. Wenn man es so betrachtet, dann verliert der Gedanke an „das erste Mal“ jede nostalgisch-verklärende Wehmut. Dann wird er zu einer Chance, noch dazu zu einer Chance, die gerade wir Alten nützen können.