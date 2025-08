Royale Truppenübungen

Die spanische Thronanwärterin Leonor ist von ihrer praktischen Phase der Marineausbildung, die sie während einer fünfmonatigen Seereise an Bord des Schulschiffes „Juan Sebastián de Elcano“ absolviert hat, zurückgekehrt. Nun reduziert die schwedische Kronprinzessin Victoria ihre Repräsentationsverpflichtungen, um sich voll ihrer Offiziersausbildung zu widmen.

Derzeit absolviert sie ihre Ausbildung zur Spezialoffizierin an der Försvarshögskolan, der staatlichen Hochschule für militärische Bildung. Ihre Ausbildung schließt theoretische Blöcke an der Universität als auch praktische Einheiten im Gelände mit ein.

Anfang des Jahres schloss sie ihre militärische Grundausbildung ab und darf sich nun offiziell „Fänrik“ („Fähnrich“) nennen. Das ist der niedrigste Offizier in der schwedischen Armee. Das allerdings führt zu einer Aufgabenverteilung im Königshaus. Ehemann Prinz Daniel muss einspringen und deutlich mehr Termine übernehmen.

Der Regent auch Befehlshaber der Streitkräfte.Nicht so in den Niederlanden. Seit der Verfassung von 1848 ist der niederländische Herrscher nicht mehr der Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Von 1890 bis zu Willem-Alexander im Jahr 2013 hatten die Niederlande nur Frauen an der Spitze: Wilhelmine, Juliana und Beatrix. Daher war die Wehrpflicht nebensächlich. Doch Amalia beginnt parallel zu ihrem Jurastudium, eine militärische Ausbildung im Defensity College, um Reservistin zu werden.

Ein fixes Monatsgehalt bekommt Amalia nicht. Da die Thronfolgerin jedoch eine Apanage von rund 1,6 Millionen Euro erhält, kann sie auf dieses zusätzliche Einkommen wohl gerne verzichten.