Royale Stars

Graf Nikolai von Dänemark gibt sein Schauspieldebüt, steht allerorts zu lesen. Der 26-Jährige, durch seine optische Erscheinung bereits als Model erfolgreich, steht für den Psychothriller "Doktor Glas" vor der Kamera.

Der Film basiert auf einem Roman des schwedischen Autors Hjalmar Söderberg und soll im April des nächsten Jahres in die Kinos in Dänemark kommen. "Ich habe nie Schauspielunterricht genommen, deshalb ist es für mich sehr aufregend, an einem so großen Projekt mitzuwirken", sagt er im Interview mit "Svensk Damtidning".

"Die ganze Filmwelt reizt mich sehr. Ich freue mich riesig, hier zu sein." Die künstlerischen Ambitionen liegen in der Familie. Gestaltet doch seine Oma, Königin Margrethe, Bühnenbilder und Bühnenkostüme für Märchenshows und TV-Filme.