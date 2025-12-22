Royale Stars
Graf Nikolai von Dänemark gibt sein Schauspieldebüt, steht allerorts zu lesen. Der 26-Jährige, durch seine optische Erscheinung bereits als Model erfolgreich, steht für den Psychothriller "Doktor Glas" vor der Kamera.
Der Film basiert auf einem Roman des schwedischen Autors Hjalmar Söderberg und soll im April des nächsten Jahres in die Kinos in Dänemark kommen. "Ich habe nie Schauspielunterricht genommen, deshalb ist es für mich sehr aufregend, an einem so großen Projekt mitzuwirken", sagt er im Interview mit "Svensk Damtidning".
"Die ganze Filmwelt reizt mich sehr. Ich freue mich riesig, hier zu sein." Die künstlerischen Ambitionen liegen in der Familie. Gestaltet doch seine Oma, Königin Margrethe, Bühnenbilder und Bühnenkostüme für Märchenshows und TV-Filme.
Und nun zu einer gar befremdlichen Besonderheit
Um diese Kolumne zu schreiben, recherchiere ich über weitere adelige Schauspieler. Und staune über die KI: "Ja, es gibt Schauspieler mit adeligem Hintergrund: August Wittgenstein, Friedrich von Thun, Hary Prinz: Ein weiterer Schauspieler mit adeliger Herkunft, der oft in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen ist. Britischer Prinz, zweiter Sohn von König Charles III. Prince Henry Charles Albert David, Duke of Sussex KCVO (* 15. September 1984 in London; genannt Prince Harry, deutsch Prinz Harry, Herzog von Sussex), ist ein britischer Adliger und der zweite Sohn von Charles III. und Diana, Princess of Wales."
Einfach zum Nachdenken - wenn Fehlinformationen zu Tatsachen werden.
Doch Hary Prinz gibt es wirklich. Er ist ein 60-jähriger erfolgreicher österreichischer Theater- und Filmschauspieler. Und allen KI-Gerüchten zum Trotz, kein Spross von König Charles III.
