Royale Etikette

Er ist wieder da: vom 17. bis 19. September kommt US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch nach England. King Charles III. empfängt ihn in Windsor. Wie im Juli 2018 dereinst Queen Elizabeth II. Bei seinem Arbeitsbesuch verhält sich der Präsident gar nicht staatsmännisch.

Warten heißt es für die Queen - und das ganze 15 Minuten lang. Mehrmals wirft sie ungeduldig einen Blick auf ihre Armbanduhr.

Donald Trump ist der 12. US-Präsident, den die Queen trifft, und der verspätet sich.

Für Präsident Trump ist das royale Protokoll ein Hindernis. Während der militärischen Ehren kehrt Trump der Monarchin den Rücken zu und geht entgegen der Etikette einige Schritte vor ihr. Als ihm dieser Fehler auffällt, bleibt Trump abrupt stehen, die Queen muss um ihn herumgehen. Nach dem Termin zeigt er sich begeistert: "Die Queen sei sehr schön, von innen und außen."