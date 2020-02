Rote Vielfalt von „drenta da Donau“

In Zeiten der Wetterextreme könnte so eine Risikostreuung an Wert gewinnen. „Gemischte Sätze sind robuster, und geschmackliche Veränderungen sind nicht so extrem. Auch bei Krankheiten sehe ich einen Vorteil. Sie breiten sich nicht so rasch aus“, sagt Stefan Fuchs.

Das wusste man schon vor 500 Jahren: „Dank der Vielfalt gibt es jedes Jahr Ernte“, meinte Olivier de Serres, Agrarberater von König Heinrich IV. In einem Jahr passt sich eine Sorte besser an, im nächsten die andere. Die wählerischen Rehe lieben übrigens nur eine: Sie naschen am Vernatsch, erzählt Fuchs.