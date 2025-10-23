Rath auf Reisen: Luxus, See & Sterne im Beau-Rivage Palace in Lausanne

Die neue Reise-Kolumne von Carsten K. Rath Immer wenn ich im „Beau-Rivage Palace“ am Ufer des Genfer Sees einchecke, bin ich hin- und hergerissen: Eine schnelle Runde mit dem Boot und vom glitzernden Wasser die Grandhotel-Grandezza betrachten?

Oder fix durch die Drehtür und von innen die Belle-Epoque-Pracht genießen? Die außerordentliche Schönheit dieses Hotel-Juwels nimmt mich überall ein: außen Stuckfassade, innen Kronleuchterfunkeln, Buntglasfenster, Gemäldesammlung. Die Jugendstil-Ornamentik ist auf Hochglanz poliert, erstarrt jedoch nicht in ihrer langjährigen Hotelgeschichte von 1861, sondern atmet in jedem Winkel eine angenehme, großzügige und moderne Leichtigkeit.

Das gefiel nicht nur dem europäischen Hochadel, der mit Eröffnung 1861 die Sommerfrische im mediterranen Klima genoss, sondern wird bis heute von Stars und Staatsgästen geschätzt, ob Al Pacino, Cristiano Ronaldo oder Kofi Annan. Exklusive, aber zurückhaltende Noblesse bestimmt das Szenario – ob ich mit Duftkapseln mein Duschwasser parfümiere, mir im Guerlain-Spa eine Entspannungsmassage gönne, mich abends in der goldschimmernden Bar zurücklehne oder kulinarische Höchstleistungen genieße, etwa im Zwei-Sterne Restaurant „Pic au Beau-Rivage Palace“ der Ausnahme-Köchin Anne-Sophie Pic. Mit ihrem Küchenchef Jordan Theurillat serviert sie französische Cuisine vom Feinsten: Roher Thunfisch mit Foie gras, gerösteter Hummer oder ihre berühmte Vanille-Tahiti-Crème. Zum Niederknien.