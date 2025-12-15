Plötzlich Prinzessin

Heute, am 15. Dezember, jährt sich ein besonderes Datum. Vor 19 Jahren absolviert die damals 24-jährige Kate Middleton ihren ersten offiziellen Auftritt mit der britischen Königsfamilie. Anlass ist die Abschlussparade von Prinz William an der königlichen Militärakademie Sandhurst.

Bereits zwei Jahre vorher werden William und Kate beim Skiurlaub im schweizerischen Klosters von Paparazzi "erwischt". Fans und Medien fragen sich: Wann werden die beiden heiraten?"

Kennengelernt haben sie sich an der St. Andrews Universität in Schottland. Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung (2002) sieht William Kate zum ersten Mal... in einer Art durchsichtiger Gardine über schwarzer Unterwäsche defiliert sie über den Laufsteg.

Doch Autor Robert Lacey schreibt in seinem Buch "Battle of Brothers" (2020), über eine viel frühere Begegnung. Im ersten Semester wird William auf einer Party von einem Mädchen bedrängt. Die ebenfalls anwesende Kate erkennt die Situation, umarmt William von hinten und rettet ihn so vor der Verehrerin.

Die Jahre ziehen ins Land - William kann sich nicht für Kate entscheiden, die längst den Beinamen "Waity Katie" bekommen hat. 2007 folgt die Trennung. Hat Kate genug vom langen Warten oder ist die Trennung vom Palast inszeniert, um das junge Paar aus dem Interesse der Öffentlichkeit zu nehmen? Kurze Zeit später sind sie wieder vereint.