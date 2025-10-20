Persona non grata

Das Interesse am Leben der japanischen Prinzessin Mako ist immer noch groß. Sie muss die kaiserliche Familie verlassen, nachdem sie am 26. Oktober 2021 ihren bürgerlichen Studienfreund Kei Komuro heiratet. Turbulenzen begleiten das Paar von Anfang an. Ursprünglich wollen sie 2018 heiraten. Dann wird ein neuer Hochzeitstermin im Jahr 2020 festgesetzt.

Gerüchten zufolge ist die Mutter des Bräutigams in ungeklärte familiäre Finanzstreitigkeiten verwickelt, weshalb die Eheschließung nicht aus Liebe, sondern aus Berechnung erfolge. Auch 2020 findet die Heirat nicht statt. Die Eltern der Braut, Kronprinz Akishino und Kronprinzessin Kiko, verweigern die Zustimmung zur Hochzeit. Geheiratet wird trotzdem. Die Hochzeit bezahlen die beiden aus ihrer eigenen Tasche. Das Paar zieht nach New York. Kei arbeitet heute als Rechtsanwalt.