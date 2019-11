Parradox: In der Pulli-Falle

ER

Als wir für unser neues Paaradox-Programm die Outfit-Frage zu klären versuchten, posierte ich in einem rosa Hemd und erklärte, dass ich auf diese Weise einen Hauch jugendlicher Leichtigkeit auf die Bühne bringen wolle. Der Blick von gnä Kuhn – irgendwo zwischen Amusement und Entsetzen – nahm ihre Antwort vorweg: „Schatzi, geht’s noch?“ Und so war quasi auch der Titel für die Show geboren. Denn im nächsten Augenblick offenbarte sie mir mit unüberhörbarem Spott, dass weder Jugendlichkeit noch Leichtigkeit zu jenen Attributen zählen würden, die ihr zu meiner Persönlichkeit spontan einfielen. Am Ende wurde es ein graues Hemd, mit dem ich mir ihren Sanktus einholte. Weil sie mir verlässlich seit dem Tag meines 30. Geburtstags zu jeder etwas gewagten Kleidungsidee den lapidaren Satz entgegenschleudert: „Geh’ bitte, du bist doch nimmer 29.“

Rachegedanke

Aber kaum begleitet uns die Tochter in die (prinzipiell dramatisch überhitzte) Modeabteilung, wo ich schon im Moment der Ankunft „Bitte holt mich hier raus“ schreien will, ist alles anders. Da stimmt die Liebste plötzlich fröhlich ein in den Chor: „Dein Leben braucht mehr Farbe.“ Als würde mir mein Alltag mit den zwei Herzensdamen nicht ohnehin ständig zu bunt werden. Folglich überboten einander Frau und Kind mit Hemden- und Pulli-Vorschlägen, und ich war mir irgendwann nicht mehr ganz sicher, ob sie sich nicht nur einen Jux mit dem in seiner Einfachheit so komplizierten Mann machen wollten. Aber tief in mir entwickelt sich schon längst ein Rache-

gedanke, der grellgelb oder speibgrün ist. Und völlig unerwartet werde ich eines Tages als bunter Vogel an ihrer Seite z. B. in einem Lokal – im wahrsten Sinn des Wortes – erscheinen. Und je mehr sie sich für mich genieren, desto besser wird’s mir schmecken.



Solo-Programm „Abend mit einem Mannsbild“:

20. 11. Wien, Haus des Meeres, 9. 12. Wien, Studio Akzent

