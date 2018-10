Paaradox: In bester Teegesellschaft

SIE

Seine Majestät wünscht sich neuerdings eine Tasse Tee zum Frühstück. Der bisher genossene achtfache Espresso hat seine Magenschleimhaut irritiert, was den Mann nebenan in einen akuten Lebensmitte(l) krisenanfall stürzte. Die bittere Conclusio: Alt werd’ ich. Meine Idee, seinen Espressoirrsinn im XL-Glas ein bisserl zu reduzieren, radierte er mit Killerphrasen aus unserem Dialog. Ergänzt um eine Lebensweisheit: Kaffee ist Sex aus dem Häferl.

Wie Wasser

Als Auskennerin mit umfassender Teebeutelsammlung bot ich ihm schließlich ein Bouquet neuer Genussvarianten an: Sei stark-Tee, Fix & Foxi-Tee, Nikolotee, Bauchwehtee. Meine Majestät verkostete: Das schmeckt alles wie Wasser mit kaum was drin. Offenbar haben ihn die Espressi in ein Geschmackskoma versetzt, also startete ich die Suchaktion „Goldener Teebeutel“. Ich erstand fünf neue Sorten. Einen Zimt-Tee, zu dem er meinte, er sei ja kein Apfelstrudel. Einen „Natürlich immun“-Tee, zudem er nur sagte, er sei leider immun dagegen. Eine „handverlesene Keltenkräutermischung“, zu der er anmerkte, er sei (noch) kein Druide. Einen „Majoran-Fenchelmix“, über den er meinte, er könne ihn nur zu Schweinsbraten trinken. Und schließlich das Packerl „Tapferes Bengelchen Tee“. Sieh an, da leuchteten seine Augerln: Super, jö, den nehm ich. Vermutlich hatte das weniger mit dem Geschmack als mit der Packung zu tun, auf der ein Ritter sein Schwert schwingt. Ganz sicher träumt der Burgherr nebenan immer noch still und leise von Rittern, Rüstungen und schönen Burgfrauen. Darauf verwette ich ein Teelicht.



Lesetermine: 17. 11. Weinwerk, Neusiedl, 23. 11, Kottingbrunn, 29. 11. Baden, Theater am Steg.



