Jetzt also das Zuckerl. Und schon wird spekuliert, ob der türkis-rot-pinken Koalition dieses Namens nicht ein bitteres Ende drohe wie der Ampelkoalition in Deutschland. Sich das Zuckerl also bald ablutscht.

Das ist unfair. Der Inbegriff des süßsauren Zuckerls ist das dreidimensional geprägte Wiener Walzenzuckerl. Auch das Wiener Zuckerl, ehemals Heller, nun Englhofer, zählt zu unserer Zuckerltradition. So wie die kleinen, feinen PEZ und das durch Wolfgang Ambros zu Ehren gekommene Eibischzuckerl: Nimm doch dein Eibischzuckerl immer mit an klanen Schluckerl Wossa! Weil's ja doch vü bessa rutscht, wann ma's lutscht, immer ois a nossa.

Das kneißt kein Deutscher nicht. Maoam, Haribo und Lakritz sind keine Zuckerl. Und mit jemandem, der statt Zuckerl Bon(g)bon(g) sagt, lassen wir uns nicht vergleichen. Die Schweizer sagen übrigens Zältli und Guuzi.

Kurzum: Unser Zuckerl versteht eh keiner. Das ist ja vielleicht seine Chance.