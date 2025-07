Die größte Frage der Menschheit – ist die Erde eine Scheibe oder eine Art Kugel? – ist ja geklärt. Die Frage, warum Pizzaschachteln eckig sind, wo die Pizza doch rund ist und in Dreiecken gegessen wird, ist noch offen.

Jetzt kommt eine neue hinzu: Wieso sind Zimtschnecken plötzlich rechteckig?

Früher gab’s die Schnecke beim Bäcker, mit Nuss, Glasur, rund, klebrig-bröselig. Heute gibt es grell-hippe Läden, vor denen sich lange Schlangen bilden, die bunte, mit Pistazien oder Obst bepickte Hefeteiggebilde auf großen Blechen, Rechteck an Rechteck, bestaunen und um nicht wenig Geld kaufen.

Warum? „Megatrend Snacking“, sagt eine Food-Trendforscherin. Menschen würden „situativ snacken, wann es gerade passt", und nicht mehr regelmäßig so viele große Mahlzeiten zu sich nehmen (und das sagt sie dem Vater eines Dreiviertel-Starken?) .

Das Schneck-Eck kann also schnell gesnackt werden – vielleicht liegt das Eckige ja an dieser Phonetik. Und irgendwann werden die Kids, wie bei der Erde, drauf kommen: In Wahrheit ist die Schnecke rund.

