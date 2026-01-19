Ohrwaschl

Zehennägel

Wie haben wir das Leben ohne fünf Tipps gemeistert?
Andreas Schwarz

Andreas Schwarz

19.01.26, 17:00

Die immer komplexere Welt ist nur noch portioniert zu verstehen.  Daher titeln Online-Medien gerne mit  „5 Gründe, warum …“ o. ä.  Sonst liest’s keiner. Ein Auszug aus dem Angebot der letzten Tage:
„3 Tipps, wie unser Gedächtnis in Schuss bleibt“ (geo.de) – mehr als drei Tipps schafft das Gedächtnis vermutlich nicht;
„4 Tipps, wenn es aus dem Duschkopf nur tröpfelt“ (t.online) – Wasserhahn aufdrehen wäre wahrscheinlich der fünfte Tipp;  
„Dry January: Diese 5 Fehler solltest Du vermeiden“ (watson.de) – ein Glas Bier, Wein, Sekt, Whisky und was noch?;
„Fußnägel richtig schneiden: Diese 6 Fehler solltest Du vermeiden“ (utopia.de) – ok, das reicht für sechs Zehen, und die restlichen?; 
„7 Gründe, warum  Neujahrsvorsätze heuer wirklich gelingen“ (OÖN.at) – glückliches Oberösterreich;
„8 Tipps, wie Du Dir das Leben leichter machst“ (welt.de) – keine Tipps lesen wär’ auch ein Tipp. 
Ich fange bei diesem Überangebot einmal mit den Zehennägeln an. Die sind komplex genug.

