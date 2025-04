So Mitte 50, sagte Regisseur Martin G. Berger im KURIER, ist ein gewichtiger Moment im Leben vieler Menschen. Er meinte damit nicht die Bikini- und Badehosenfigur, an deren derzeitige Absenz man durch das schöne Wetter dringlich erinnert wird. Sondern die ebenso schmerzliche Beobachtung, dass man eigentlich schon wirklich lange bei allem dabei ist, aber auch noch wirklich lange ran muss. In der Arbeit, wo „Pension“ noch ein Hirngespinst ist. Auch das mit dem Wohnungaufräumen und Wäschewaschen wird nicht weniger.