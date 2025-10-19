Winter-Hinweis

Seit Tagen hat uns der Winter im Griff. Der Herbst und die schönen Farben da draußen sind Schimäre, weil: „Wintereinbruch in den Alpen, jetzt kommt der Schnee“, titelte Heute, das die wahre Katastrophe gar nicht mehr erwarten kann.

Die heißt für den kommenden Winter nämlich: „Sibirische Kälte im Anmarsch“; „Eiswinter in Europa“, „Meteorologen warnen: Österreich droht arktische Kälte“. So lasen wir es nun Tag für Tag, denn ein Polarwirbel wirbelt zur Zeit anders als sonst. Folge: „Droht der Jahrhundertwinter?“

Okay, der Jahrhundertsommer hat ja eher ausgelassen heuer. Das macht die Vorhersager der Wetterglaskugel-Blätter trotzig. Oder es macht eh schon die KI die Prognose: „Hey, Chat-GPT, wie wird denn heuer der Winter?“ – „Also Du, der Winter wird, so wie die Jahrhundertwinter und -sommer zuvor, wahrscheinlich wieder ein Jahrhundert- …“

Es könnte übrigens sein, dass wir uns warm anziehen müssen im Winter. Weil es winterlich sein wird, wie jeden Winter (außer zu Weihnachten). Danke für den Hinweis.

