Die Gefahr

Schneewalzen, Kältepeitschen, Pollenhammer - und wer warnt vor wirklich Gefährlichem?
Andreas Schwarz

02.03.2026, 17:00

Das Leben ist gefährlich, ja man muss es so sagen: lebensgefährlich. Es gäbe eigentlich kaum eine  Überlebenschance –  wären da nicht die medialen Ratgeber und Warnungen. Die welche, damit sie nicht verpuffen,  gewaltig  sein müssen. 
Alle Nasen lang sehen wir uns daher einem Teuerungshammer oder einer Preisexplosion gegenüber. Wenn ein Feiertag naht, naht auch eine alles niederwalzende Urlauberlawine. Und was das Wetter betrifft, sind den hauptwörtlichen Attributen keine Grenzen gesetzt: Es schlagzeilt eine Schneewalze oder eine Eispeitsche, ein Kältehammer (gehämmert wird gerne) oder eine großflächige Regenlawine, von Hitzekeulen und Sahara-Höllen nicht zu reden. Und ehe es so weit ist, wurde im Boulevard jüngst  „der nächste Hammer“ vermeldet: der Pollenhammer!
Und was ist mit der heuer ungewöhnlich frühen, der akutesten  Gefahr überhaupt? Mit der Bärlauchwalze/hammer/hölle?? Wer warnt davor??? – Also gut, dann kommt die wohlmeinende Warnung halt hier, schüttelgereimt wie alle Jahre:  Lieber hunger’ ich mit Leerbauch,  als ich ess’ etwas mit Bärlauch! 
andreas.schwarz@kurier.at
 

Kommentare