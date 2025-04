Die Wiener Wahl ist geschlagen, und vielen Nicht-Wienern wird’s powidl sein, was da aus den Wahlurnen hüpft. (Hat irgendwer mal hinterfragt, warum die politische Zukunft in Urnen entschieden wird?) Was hingegen niemandem egal sein kann: Jetzt ist bis 2027 im Land Schluss mit der Wählerei. Gott sei Dank.

Nicht nur, weil „Wahlkampf die Zeit fokussierter Unintelligenz ist“ (© Michael Häupl). Er hat übrigens nie dazu gesagt, ob er die Wahlkämpfer meint oder die Wähler, die auf sie hereinfallen. Sondern weil: Stehen Sie auch manchmal in einer Menschentraube, etwa in der Straßenbahn, und denken sich: Die dürfen wirklich alle wählen, über meine Zukunft entscheiden?

Vor allem aber: „Die Ruhepausen zwischen Wahlkämpfen heißen Legislaturperioden“ (© Helmar Nahr, Wirtschaftsmathematiker ) – wenn alle Gewählten die Ruhe nun nutzten, zwei Jahre gute Politik zu machen, dann wären wir alle Wahlgewinner, sozusagen.

