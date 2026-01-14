Vorsicht, Philosophie!

Was sagt, hat der ältere Bruder gerne gescherzt, der Philosophieabsolvent bei seinem ersten Job? Die Pointe: Wollen Sie Pommes dazu?

Auch wenn man bisher keine gesalzenen Erdäpfelstangerln verkauft hat, erfreut man sich schon seit vielen Jahren der Reaktionen, wenn es im Small Talk auf die Frage zusteuert, was man denn einst studiert hat. „Ah, Philosophie, echt?“, „Sag mal was Gescheites“, „“ (= verlegenes Schweigen). Jüngst wieder war die österreichweite Mangelberufsliste, auf der – haha – auch Philosophen standen, eine gern genutzte Pointenvorlage: Wer braucht denn die?