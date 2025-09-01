Ohrwaschl

Über die unheilige Symbiose, die zum Fluchen im Straßenverkehr führt
Andreas Schwarz

01.09.25, 17:00
Nun  lasen wir hier, das  österreichische Straßenverkehrsteilnehmer sehr kommunikativ sind. Sie befleißigen sich laut Studie am liebsten der Begriffe „Trottel“ (oft verbunden mit „Voll-“) und "Arsch" (gerne mit "-gesicht"). Fluchen mit mehr Witz ist zumindest nicht mehrheitsfähig. 
Von Straßenverkehrsteilnehmerinnen war nicht die Rede. (So wie  man  nie, ist Ihnen das aufgefallen?,  von  Terroristinnen, Bankomatsprengerinnen oder Nasenbohrerinnen  gender-spricht). 
Aber vielleicht wurde der   Sprachschatz der Damen im Straßenverkehr tatsächlich nicht untersucht. Weil  ihnen am Volant das Fluchen eher fremd ist (auf dem Fahrrad nicht so). 
Vor allem die unheilige Symbiose Kraftfahrzeug-Kraftmeierei-Kraftausdruck (KKK) ist in der Tat eine zutiefst männliche. Dass sie von Frauen nicht beherrscht wird, hat aus Sicht vieler  Männer ohnehin nur damit zu tun, dass weibliche Verkehrsteilnehmer abseits des  Gehsteigs eine Zumutung sind. 
So gesehen ist dem Begriff „Trottel“ für doch viele KKKs  wenig hinzuzufügen. 
Außer vielleicht „Voll-“.andreas.schwarz@kurier.at
 

