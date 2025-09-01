Nun lasen wir hier, das österreichische Straßenverkehrsteilnehmer sehr kommunikativ sind. Sie befleißigen sich laut Studie am liebsten der Begriffe „Trottel“ (oft verbunden mit „Voll-“) und "Arsch" (gerne mit "-gesicht"). Fluchen mit mehr Witz ist zumindest nicht mehrheitsfähig.

Von Straßenverkehrsteilnehmerinnen war nicht die Rede. (So wie man nie, ist Ihnen das aufgefallen?, von Terroristinnen, Bankomatsprengerinnen oder Nasenbohrerinnen gender-spricht).

Aber vielleicht wurde der Sprachschatz der Damen im Straßenverkehr tatsächlich nicht untersucht. Weil ihnen am Volant das Fluchen eher fremd ist (auf dem Fahrrad nicht so).

Vor allem die unheilige Symbiose Kraftfahrzeug-Kraftmeierei-Kraftausdruck (KKK) ist in der Tat eine zutiefst männliche. Dass sie von Frauen nicht beherrscht wird, hat aus Sicht vieler Männer ohnehin nur damit zu tun, dass weibliche Verkehrsteilnehmer abseits des Gehsteigs eine Zumutung sind.

So gesehen ist dem Begriff „Trottel“ für doch viele KKKs wenig hinzuzufügen.

Außer vielleicht „Voll-“.andreas.schwarz@kurier.at

