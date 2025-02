Heute ist, aufgeregte Radiomoderatoren und Lifestyle-Redaktionen haben uns in feuriger Vorfreude darauf eingestimmt, Valentinstag. Wer sich nicht dem suggerierten Blumen/Schmuck/Dessous/Dinner-Stress beugen will, kann sich auch damit beschäftigen: Wie spricht man Valentin aus?

Der große bayrische Komiker Karl Valentin ließ keinen Zweifel: „Man sagt nicht Walentin, sondern Valentin“ (also phonetisch mit F), „Sie sagen auch nicht zu Ihrem Direktor: ,Geben Sie mir einen Worschuss, sondern einen Vorschuss’“ (mit F). Worauf der Angesprochene erwidert : „Genauso gut könnte ich sagen, Herr Walentin, Sie haben keinen Wogel, sondern einen Vogel“ (mit F). Und Valentin spricht: „Bei einer Willa (dem Haus, kein F) ist das etwas anderes …“.

Feiner kann man die Frage des Tages nicht nicht beantworten. Mein Sohn übrigens hat sich noch nie über das W beschwert. Der kennt auch den Karl Valentin nicht mehr. Aber es ist sein Tag – alles Gute, in Liebe!

