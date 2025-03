Anruf aus dem Weißen Haus im Kreml:

Und, war ich nicht great again? – Da wäre mehr drinnen gewesen. – Was, ich habe ihn doch fertig gemacht?! – Er ist aber noch aufrecht rausgegangen, oder? – Ja, aber das mit der Frage, warum er keinen Anzug trägt, war schon nahe am K.o. – Du hättest ihn verhaften lassen können. – Wegen seinem Pullover? – Nein, weil er mich ärgert. – Das schaffe nicht einmal ich, noch nicht. – Du kannst noch viel lernen von Wladimir. – Aber ich habe ihm gesagt, dass er mir Dank schuldet.

Du schuldest mir auch Dank. – Wofür? –Dass ich nie erzählt habe, was Du seinerzeit im Hotelzimmer in Moskau …– Psst, vielleicht hört Melania mit. – Und dass ich Dir die Clinton vom Leib gehalten hab, damals mit den Mails. Und ...

Ok, was kann ich noch für dich tun? – Ein Staatsbesuch in Washington. Und den „Golf von Amerika“ in „Golf von Groß-Russland“ umbenennen, das wär’ ein Anfang.

andreas.schwarz@kurier.at