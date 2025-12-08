Es gibt Dinge, die kann man nicht erfinden. Die standen zuletzt genauso zu lesen. Zum Beispiel: „Katzenberger trennt sich von ihren großen Brüsten“ – wer immer Frau (vermutlich) Katzenberger ist und womit immer sie trennte, es ist den Mehreren vermutlich wurscht.

„FIFA-Boss Infantino verleiht Trump ,Friedenspreis’ für ,herausragende Leistungen’“– den beiden größten Pfeifen der gegenwärtigen Weltgeschichte ist auch nichts zu peinlich.

„Aktivisten bewerfen Kronjuwelen mit Apfelkuchen und Vanillesauce“ – hinter den größten gibt es auch noch viele andere Pfeifen auf dieser Welt.

„Deutschland trifft bei WM auf Curaçao, Côte d’Ivoire und Ecuador“ – manchmal lässt sich das Deutschland-Dusel-Dogmas nicht widerlegen.

„Subventionen gestrichen: Sommernachtskonzert in Schönbrunn droht das Aus“ – Die Stadt Wien trotzt, weil ihr ihre horrenden Schulden vorgeworfen werden, wie ein Kleinkind, Motto: Na dann eben nicht.

„Häuser bei U-Bahn-Baustelle senken sich. Die Wiener Linien beruhigen“ – na dann, beruhigter kann man gar nicht in den Schlaf sinken (oder senken).



