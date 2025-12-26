Vorüber, aber

Der geneigte Leser weiß: Ihr Autor ist ein großer Freund des Weihnachtsfestes (und der Vorfreude darauf). Aber wenn es vorüber ist, ist’s auch gut. Weil es dann nicht mehr täglich zu lesen gibt:

... wie „Politiker heuer Weihnachten feiern“, dass also Herr Babler unterm Baum Ziehharmonika spielt und Frau Plakolm Sauerkraut mit Bratwürstel isst;

... dass der Handel mit dem Weihnachtsgeschäft „bis dato sehr zufrieden ist“ (heißt: kauft!, a bisserl geht noch), obwohl Zeit das schönste Geschenk ist;

... was Familientherapeuten und Psychologen raten, damit wir unterm Christbaum nicht in eine blutige Familienaufstellung abrutschen;

... welche neuen Weihnachtsrezepte Top-Köche empfehlen (ideal: Erstversuch am Hl. Abend) und was der Verdauung nach dem Festessen wirklich hilft;

... wie wir zu inneren Ruhe kommen (außer wir lesen all die Weihnachtstipps) .

Schluss damit. Ab jetzt kommen die Umtausch-Tipps, die Bitte-nicht-Silvesterböllern-Tipps, die Post-Keks-Abnehm-Tipps und die Dry-January-Hysterie – aber das ist eine andere Geschichte.

andreas.schwarz@kurier.at