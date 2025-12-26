Vorüber, aber

Ohrwaschl

Was täten wir ohne all die Tipps - vor und nach Weihnachten?
Andreas Schwarz

Andreas Schwarz

26.12.25, 17:00
Der geneigte Leser weiß: Ihr Autor ist ein großer Freund des Weihnachtsfestes (und der Vorfreude darauf). Aber wenn es vorüber ist, ist’s auch gut. Weil es dann nicht mehr täglich zu lesen gibt:
... wie „Politiker heuer Weihnachten feiern“, dass also Herr Babler unterm Baum Ziehharmonika spielt und Frau Plakolm Sauerkraut mit Bratwürstel isst; 
... dass der Handel mit dem Weihnachtsgeschäft „bis dato sehr zufrieden ist“ (heißt:  kauft!, a bisserl geht noch), obwohl Zeit das schönste Geschenk ist;
... was Familientherapeuten und Psychologen raten, damit wir  unterm Christbaum nicht  in eine blutige Familienaufstellung abrutschen;
... welche neuen  Weihnachtsrezepte Top-Köche empfehlen  (ideal: Erstversuch am Hl. Abend) und was der  Verdauung nach dem Festessen wirklich hilft; 
... wie wir zu inneren Ruhe kommen (außer wir lesen all die Weihnachtstipps) .
Schluss damit. Ab jetzt kommen die Umtausch-Tipps, die Bitte-nicht-Silvesterböllern-Tipps, die Post-Keks-Abnehm-Tipps  und die Dry-January-Hysterie  – aber das ist eine andere Geschichte.
