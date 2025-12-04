Ein kleiner Blick auf das, was es diese Woche so zu lesen gab: „Preislalarm, was alles teurer wird“, titelt zum gefühlt 100sten Mal jenes Gratisblatt, das der FPÖ fröhlich-alarmistisch den Weg zur Absoluten ebnet.

„Gottschalk hat Krebs“, oh Gott!, rufen die, die bis vor Kurzem noch die gnadenlose mediale Gottschalk-Vernichtung betrieben haben.

Der Mörder einer weithin wenig bekannten „Influencerin“, die wie viele andere quasi namenlose Frauen Opfer wurde, weint: „Ich habe sie geliebt“, und kriegt dafür eine Titelseite.

Eine irakische 6-Jährige kann sich, Mutter und Geschwisterchen mit SOS-Handzeichen aus dem Auto ihres gewalttätigen Stiefvaters befreien, der in der Lugner-Garage einen Blechschaden baute und unfreiwillig die Polizei anlockte. (In welcher Kultur leben wir eigentlich noch?)

Und dann lesen wir noch unter einem Idylle-Bild: „Was zu Weihnachten wirklich zählt: Familie steht an erster Stelle“ – eh alles dulli, oder?

Man möchte ja, dass Weihnachtsstimmung aufkommt. Aber manchmal kommt was anderes hoch.

