Taschen-Erinnerung

Sie erinnern sich sicher, wie das war, wenn man den Herbst-Janker aus dem Schrank holte und sich in einer Tasche noch Schrumpelkastanien vom letzten Jahr fanden. Oder wenn im Ski-Anorak /in der Sommerhose ein paar Münzen oder gar ein Fünfer auftauchen, vergessen und nun zum Leben erweckt.

Heutzutag’ findet sich in Taschen von Hosen, Sakkos und Winterjacken, die länger nicht in Gebrauch waren, Buntes: FFP2-Masken, ein bisserl zerdrückt, in allen Farben, jö, rosa gab’s auch. Man durfte sie nie so aufheben (nach Gebrauch lüften!). Und sie erinnern sofort an weiteres aus der Zeit: Nasenbohrertests alle zwei Tage; trennendes Plexiglas im Restaurant samt Scan-Speisekarten und keinen Salz- und Pfefferstreuern; gesperrte Sitze in Öffis und im Kino; Ellenbogen-Begrüßung; Covid-Zertifikat im grünen Pass; Abstandsregeln am Skilift ... – ein paar Masken sollte man noch weiter im Gewand aufheben, in ein paar Jahren glaubt das sonst niemand mehr.

