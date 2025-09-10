Zurück von einem Kurzurlaub in Griechenland gibt es Folgendes zu berichten:

Im Flugzeug wird nach der Landung am Urlaubsziel nach wie vor geklatscht (von österreichischen Passagieren, mitreisende Franzosen staunten).

Im noch so kleinen Hotel müssen sich die deutschen Gäste warm anziehen: Das mit den Liegen und den Handtüchern um 6 Uhr früh können die Österreicher schon lang (vorher).

Über den nächtlichen Strand stakste ein Elch, ich schwör’s, vielleicht oder im Traum (das kommt davon, wenn man das Handy samt wichtigster News nicht zu Hause lässt).

Kein Mensch singt hier „Griechischer Wein“, Gott sei Dank. Und wussten Sie, dass Nana Mouskouri eine großartige Jazz-Sängerin ist?

Lamm-Stifado, Moussaka, vor allem der wunderbare Taramosalata (mit Weißbrot püriert, mild) – eh nett. Aber diesbezüglich doch bitte wieder Italien.

Im Flugzeug erhalten die „liebe Gästinnen“ von den lieben Flugbegleiterinnen vor der Landung daheim je eine Mozartkugel. Alles gut.

andreas.schwarz@kurier.at

