Ohrwaschl

Taramosalata

Impressionen eines Kurzurlaubs
Andreas Schwarz

Andreas Schwarz

10.09.25, 17:00
Kommentare

Zurück von einem Kurzurlaub in Griechenland gibt es Folgendes zu berichten: 
Im Flugzeug wird nach der  Landung am Urlaubsziel  nach wie vor geklatscht (von österreichischen Passagieren, mitreisende Franzosen staunten).
Im noch so kleinen Hotel müssen sich die deutschen Gäste warm anziehen: Das mit den Liegen und den Handtüchern um 6 Uhr früh  können die Österreicher schon lang (vorher).
Über den nächtlichen Strand stakste ein Elch, ich schwör’s, vielleicht oder im Traum (das kommt davon, wenn man das Handy samt  wichtigster News nicht zu Hause lässt).
Kein Mensch singt hier „Griechischer Wein“, Gott sei Dank. Und wussten Sie, dass Nana Mouskouri eine großartige Jazz-Sängerin ist?
Lamm-Stifado, Moussaka,  vor allem der wunderbare Taramosalata (mit Weißbrot püriert, mild) – eh nett. Aber diesbezüglich doch bitte wieder Italien.
Im Flugzeug erhalten die „liebe Gästinnen“ von den lieben Flugbegleiterinnen vor der Landung daheim  je eine Mozartkugel.  Alles gut.

andreas.schwarz@kurier.at
 

(kurier.at)  | 

Kommentare