Kaum etwas bringt Leser mehr auf die Palme als die Verwendung von Anglizismen und Modewörtern.

Mein Lieblingsunwort ist Spoiler, und jüngst schummelte es sich tatsächlich hier in einen Text. Es steht dafür, eine Handlung vorab zu verraten, im schlimmsten Fall den Mörder eines Krimis. Den Shitstorm, der über mich kam (die wörtliche Übersetzung von Shitstorm lassen wir jetzt bleiben), mag man sich gar nicht vorstellen.

Getoppt (pardon!) wird Spoiler nur noch von Mindset, in G’scheiterlmode für Denkweise, Einstellung. Noch schlimmer ist nur: die Box. Aufgeregte Sportreporter sprechen bei einer Fußballübertragung nicht mehr vom Sechzehner oder Strafraum, in dem sich Fünfer und Elfmeterpunkt befinden, sondern von der Box, die es zu erobern gilt.

Box ist eine Schachtel. In der hat viel Sprachunfug Platz. Spoiler, Mindset, Box gehören da hinein. Verschließen, frankieren und ab die Post. Nach Bordeaux, Schanghai oder Caracas – dort fangen sie nämlich nix damit an.

andreas.schwarz@kurier.at