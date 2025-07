Leise Bedrohung

In unserer losen Serie über gefährliche Sommertiere sei Wichtiges nachgeholt: Seit Marko Arnautovic nicht mehr durch die Medien schwirrt wie eine lästige Gelse, sind nicht nur die Kühe wieder da, die Wanderer attackieren; die Welse, die Badende beißen; und die Schlangen, die aus dem Klo kriechen. Nein, die "Kronen Zeitung" warnte: „Gefährliche Bio-Invasoren bedrohen uns“. Immer mehr asiatische Hornissen, Schnappschildkröten und Zeckenviren seien hierzulande unterwegs. „Die Bedrohung kommt leise, aber massiv, durch den – raten Sie, wie der erste Satz endet: Klimawandel befeuert“.

Jetzt hat auch noch ein Fisch eine Urlauberin am Malle-Strand gebissen. Einfach so. Kein Hai, kein Rochen, sondern mutmaßlich ein aggressiver Drückerfisch. Der Strand am Ballermann 6 wurde evakuiert, Umweltexperten suchten nach dem Tier – und "Bild" weiß: „An den Stränden von Palma kommt es derzeit wohl vermehrt zu Attacken von bissigen Fischen, die sich von Menschen bedroht fühlen.“ Diesem Bedrohungsszenario durch Menschen ist – auf der Alm, am Klo, am Ballermann – nichts hinzuzufügen.

andreas.schwarz@kurier.at