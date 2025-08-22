Nasses Gras

Das war’s dann also. Ja, kann schon noch ein schöner Spätsommer werden. Aber der Sommer, der laut Wetterglaskugel von Bild bis Heute ein Gluthitze-Sommer hätte werden sollen, wie sie ihn auf der Sonne nicht kennen, und der es nicht einmal zum mittleren Hochsommer geschafft hat, der ist vorbei.

Wobei: Kein Klagen! Erstens beobachteten die Apokalyptiker heuer in Süd- und in Nordeuropa eh die heißesten Sommerwochen seit Erfindung des Fieberthermometers (und erzählen weiter das Märchen, dass Waldbrände durch Hitze und nicht durch Brandstiftung entstehen). Zweitens war der Sommer hierorts einer wie früher: Sonne, heiß, Freibad; Regenduft, Donnergrollen, Schlechtwetterfernsehen. Eis, Marillenknödel, Schartner Bombe; Sommerpulli, Wanderpelerine, wärmendes Hüttengulasch. Schwitzend am Teich; barfuß im nassen Gras …

Freuen wir uns also auf den hoffentlich nächsten Bilderbuch-Sommer und alles, was bis dahin kommt. Zum Beispiel: Erschiene dieser Text morgen, stünde hier, dass heute in vier Monaten Weihnachten ist. Vor zwei, drei, vier Monaten wollte das noch niemand glauben.

