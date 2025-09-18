Nun neigt sich der Sommer kalendarisch seinem Ende zu, und zunehmend stellt sich die Frage: Was war denn das für einer? Nein, keine Sorge: Es geht nicht um Wetter und Klima und so. Aber:

„Heuer weniger Wespen in Österreich“, und keiner wisse warum, berichtete kürzlich orf.at.

„So wenig Gewitter wie nie“, vermeldeten mehrere Medien, „nur ein Blitz in Wien!“

„Sommer kehrt zurück: Es droht Gelsen-Horror“ – aber es blieb bei der Drohung, und die Wespen-/ Blitze-/Gelsenzähler bei oe24 konnten einpacken.

„Regen füllt den Neusiedler See auf“, stand zudem in der KURIER-Zeitung zu lesen.

Will bloß sagen: Das aufgeregte Katastrophenschnappatmen blieb heuer aus. Nicht einmal g’scheit Sommertiere gab’s, bis Emil kam. Und vor lauter medialer Langeweile kehrten plötzlich Schwiegermütter, Ehemänner und Kinder, die auf der Ferienfahrt verloren gingen („Urlaubsdrama: Familie vergisst Bub an Tankstelle“), zuhauf in die Schlagzeilen zurück.

Ein normaler Sommer, adieu.

