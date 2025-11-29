Wir schreiben heute den letzten November-Tag. Da sind die Veranstalter der diversen Ski-Openings längst schon wieder relaxed (wieder kein Schnee im Oktober/doch Schnee diesmal, Gott sei Dank); die Besucher der seit dem Herbst bimmelnden Christkindlmärkte wünschen sich Schnee; und die Wetter-Propheten der diversen Wetter-Glaskugel-Kanäle wälzen sich im Schnee:

„Wetter-Experte spricht von ,Wahnsinn’“, schreibt das von Medien-Gurus als die Zukunft gefeierte Online-Medium Nr. 1, Watson: „Dezember wird anders als in Vorjahren – Für die kommenden Tage sind Kälte, Glätte und sogar Schnee angesagt. Und das ist anscheinend nicht bloß ein kurzfristiges Phänomen.“

Sogar Schnee. Und kein kurzfristiges Phänomen. Im nahenden Winter! Wer hätte das gedacht? Bliebe das Phänomen aus, wär’s der Klimawandel, der uns den frühen Schnee raubt. Nun ist’s natürlich auch das wandelnde Klima, das uns den frühen Schnee bringt. So und so, ein Wahnsinn!

Vielleicht kann man ihn, den Schnee, auch einfach nur genießen? Aber einfach genießen ist nicht mehr. Schade.

andreas.schwarz@kurier.at

