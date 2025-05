Ins Sackerl (3)

Die kleinen Fragen des Alltags sind oft die schwierigsten. Manchmal hilft da eine kleine Quizzelei:

Warum werden die Papiertragetaschen in Supermärkten (konkret: bei einem Anbieter) immer dünner und die Henkel immer filigraner, wodurch sie immer schneller bei auch geringer Beladung reißen?

a) Damit die Menschen weniger/bewusster einkaufen.

b) Auf dass Kunden für jedes Milchpackerl ein eigenes Sackerl erwerben – was den Sackerlverkauf antreibt.

c) Weil das reißfreudigere Sackerl weniger kostet – in der Produktion, nicht den Kunden.

d) Damit die Einkäufer endlich ihre selbst gehäkelte Tragtasche zur Verwendung bringen.

e) Weil der Mensch zu viele Alltagsbeschwerden in ein Sackerl reden muss – und die dafür nicht gedacht sind.

Mehrfachantworten sind möglich. Und jetzt können Sie den auf der Straße verstreuten Einkauf in Ruhe weiter aufklauben …andreas.schwarz@kurier.at