Rumänen umrennen

Nun haben wir (das österreichische Fußballnationalteam, Abteilung Herren) in Bukarest drei Punkte, zumindest aber einen liegen gelassen. Die uns am Ende auf dem Weg zur Fußball-WM noch fehlen könnten.

Jetzt sagt man als Freund des Marko Arnautovic: Der hat gegen die San Marinesen viermal gebummerlt und diesmal nicht gespielt – da kann man nur verlieren!

Als Freund des Toni Polster sagt man: Die Rumänen haben halt keine Pizzabäcker in ihrem Team, gegen die wir (und Arno) so gejubelt haben.

Das 0:1 geht in Ordnung, oder? Die Rumänen waren in allen Belangen besser. Schneller. Die Österreicher haben mit dem Ball gefremdelt – sagen jetzt Millionen Fußballtrainer inklusive dem Autor dieser Zeilen, der nicht eine Chance (hätten wir eine gehabt) hätte verwerten, nicht einen Pass hätte schlagen, nicht einen Rumänen hätte umrennen können.

Aber so ist das oft, auch in Politik, Wirtschaft, Kultur: Das fehlende Vermögen der Beurteilenden in der Praxis wird durch die theoretische Expertise, wie’s besser ginge, 100-fach wettgemacht – deshalb sind wir ja auf allen Gebieten Weltmeister.

