Overtourism (2)

Nun hatten wir eine Woche Zeit, uns vom Schock zu erholen, dass Wien im Ranking der lebenswertesten Städte der Welt auf Platz zwei gerutscht ist (hinter Kopenhagen) – und niemand hat medial schnappatmend den Sinn/Unsinn solcher Rankings hinterfragt. Ich liebe Wien mit Putz und Stingel, aber mir fielen auf Anhieb fünf Städte ein, die mindestens so lebenswert sind wie diese.

Mit Sicherheit aber ist Wien nicht deshalb abgerutscht, weil das Gedränge – Overtourism – immer größer wird. Das muss man aushalten. Was man nicht aushalten muss, und da hat die hochgeschätzte Kollegin B. B. an dieser Stelle sehr recht: dass eine Stadt darauf mit Ramschbuden und Souvenir-Standeln sonder Zahl reagiert, dass ein Traditionsgeschäft nach dem anderen schließt (nicht wegen der Touris, sondern wegen nicht leistbarer Mieten) und nur noch Kitsch-as-Kitsch-can Einzug hält. Vermutlich hätten auch die Gäste lieber mehr Original-Wien als austauschbaren Touri-Schrott: Aber sag das mal jemandem, wenn die Kassen süßer nie klingeln (apropos: heute in sechs Monaten, zu Weihnachten, tun sie’s auch). andreas.schwarz@kurier.at