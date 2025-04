Osterfragen

Vielleicht erinnern Sie sich an die ewig unbeantworteten Fragen, die wir zu Jahresbeginn gestellt haben – von den Sitzbänken für 1,5 Personen (??) in Wiener Bim-Garnituren bis zur Frage, warum sich der Supermarkt-Striezel nie unfallfrei ins Cellophan zurückschieben lässt? Das lässt sich um den Osterstriezel erweitern. Und:

Wieso speist man zu Ostern Eier, Schinken, Lamm und Kitz, aber keinen Hasen (außer den in Schoko)?

Warum laufen zu Ostern keine Western im TV? Und wieso gibt’s in Eastern nur Kung fu und keine harmlosen Hasen?

Erwärmen Osterfeuer das Klima, und wo ist die harte Kante der Frau Gewessler (auch wenn sie nix mehr ist)?

Warum ist die „Prösterreich“-Begrüßung an einem Leberkäs’-Stand im Flughafen Schwechat niemandem schon früher eingefallen – lässt sich unser Land treffender beschreiben?

Zu Ostern endet für viele übrigens die Dry-Fastenzeit, da wird’s dann heute wirklich prösterlich. In diesem Sinne: Frohe Ostern!

andreas.schwarz@kurier.at