Das Staunen ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Es kann in Alltags-Kleinigkeiten positiv wie negativ begründet sein – oder einfach nur staunend.

Ein Fahrgast fragt den Buslenker: „Fahren Sie über die Marxingstraße?“ – Antwort des Lenkers der Wiener Linien, sichtlich überrascht: „Non sprechta Deitsch.“

Ein Passant verlässt mit einem Fuß den Gehsteig in Ottakring, ein E-Rollerfahrer donnert mit 40+ Sachen drüber und ruft: „Issa Radweg, Deppataa!“

Eine Amtsperson ordnet vor zwei wartenden Petenten seelenruhig Papierstöße und spricht zu einer zweiten: „Weißt, das Schöne ist, mir wird nie fad – da sind andere in der zweiten Pause, und ich weiß net amol, was des is.“

Ein junger Türke steht in der U-Bahn auf, um einem Greis den Platz zu überlassen. Ein Schüler mit Kopfhörern will sich setzen. Der höfliche Türke nimmt ihm ein Hörerteil vom Ohr: „Platz is für alte Mann, nicht für dumme Baby.“

Letzteres hat wohl auch gestaunt.

