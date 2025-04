Dieser Tage

Wir haben in der jungen Woche schon viel gelernt: etwa dass nur ein Tag Unterschied darüber entscheidet, ob etwas als Scherz (1. April) oder als bitterer Ernst daherkommt (4,7 Prozent, minus).

Oder dass ÖFB-Funktionäre viele Tage Latenz für einen Minizuwachs an Intelligenz benötigen – nämlich den Teamchef vor der WM-Quali dann besser doch nicht infrage zu stellen.

Dass, apropos Pixibuch-Kompetenz, der US-Präsident jeden Tag eine neue Torheit in die Welt posaunt – okay, das ist nicht neu. Aber dass er, weil die dafür zur Verfügung stehenden Tage nicht reichen, eine dritte Amtszeit plant.

Dass sich für den Wien-Marathon in wenigen Tagen 45.000 Menschen angemeldet haben – ein Rekord aus gutem Grund: In der Kuschelmasse friert man weniger.

Und dass in 25 Tagen die Wien-Wahl wieder vorbei ist und damit auch die Drohung der Grünen, aus Wien einen Wald zu machen (eine Baumpflanzung pro Neugeborenem). Oder war das eine Ankündigung am 1. April?

