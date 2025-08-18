Ohrwaschl

„Wo sind die ganzen Nacktschnecken hin“, frug  ein geschätzter Kollege der "Presse", die gefräßigen spanischen Wegschnecken seien heuer noch gar nicht aufgetaucht. Kunststück: Sie sind, sowie es feucht wird in diesem Sommer, alle bei mir. Im kleinen Gemüsegarten. Sie fressen   die Zucchini; sie sitzen   in den durchtunnelten Melanzani; Tomatenstauden erklimmen sie in  Everest-gleichen Seilschaften; eine Erdbeere, heuer wertvoll wie eine Trüffel, wird  im Vorbeischleimen erledigt; und liegt ein Apfel rum, hat er eine Schnecken-Schale.
Man vergisst seine humanistische Erziehung, zugegeben. Man möchte den glitschigen Räubern mit einem Feuerwerfer zu Leibe rücken, sie auf einem langen Stab aufspießen, sie  rädern, vierteilen, hängen – und dann schreckt man doch zurück, weil sie augenscheinlich intelligente Wesen sind: Den heuer erstmals gepflanzten Chili-Strauch meiden sie wie der Teufel das Weihwasser, recte: der Schneck das  Feuer.
Heuer also: Chili-Sugo, Chili-Auflauf, Chili gebraten, Chili-Marmelade, Chili-Saft – sonst gibt’s ja nix. Man muss  sich der Natur nur anpassen.    

