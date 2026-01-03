Ohrwaschl

Fragmente

Nicht nur Elvis lebt - teilweise zumindest
Andreas Schwarz

Andreas Schwarz

03.01.26, 17:00
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Kleiner Ausblick  aufs Musikjahr 2026, Abteilung U:  Am 2. Juli kommen The Sweet in die Burg Finkenstein – von vier Ur-Süßen  ist noch einer am Leben  (der Gitarrist). Kurz später treten in Eisenstadt Colosseum auf (3 von 6 Bandmitgliedern von damals spielen noch), Manfred Mann’s Earth Band (mit der  Hälfte der „Ha Ha said the Clown“-Altbesetzung) und Alice Cooper (der 78-jährige Grusler  hat ein paar Junge dabei). Im September gastieren Deep Purple im Smoke der Stadthalle (mit 3 von 5 Alt-Purples).
Dazu gibt’s eine Miles Davis Reunion (der Jazztrompeter ist seit 35 Jahren tot), Elvis (lebt bekanntlich, aber als Musical), Falco meets Amadeus (26 bzw. 234 Jahre in der Gruft), Abba Gold (die leben alle noch, aber als Band seit 44 Jahren nimmer). 
Mogelpackungen irgendwie, und die  Sehnsucht nach einem Revival  jener Zeit, als U-Musik noch Musik war. Das, was die Großeltern einst als Lärm verfluchten, klingt heute ja wie sanfte Melodei, und ja, so wird’s  immer sein, von Generation zu Generation. Nur: Ob die in 50  Jahren noch so was wie Deep Purple oder die Earth Band haben, zumindest in Fragmenten?
andreas.schwarz@kurier.at
 

kurier.at  | 

Kommentare