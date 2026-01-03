Kleiner Ausblick aufs Musikjahr 2026, Abteilung U: Am 2. Juli kommen The Sweet in die Burg Finkenstein – von vier Ur-Süßen ist noch einer am Leben (der Gitarrist). Kurz später treten in Eisenstadt Colosseum auf (3 von 6 Bandmitgliedern von damals spielen noch), Manfred Mann’s Earth Band (mit der Hälfte der „Ha Ha said the Clown“-Altbesetzung) und Alice Cooper (der 78-jährige Grusler hat ein paar Junge dabei). Im September gastieren Deep Purple im Smoke der Stadthalle (mit 3 von 5 Alt-Purples).

Dazu gibt’s eine Miles Davis Reunion (der Jazztrompeter ist seit 35 Jahren tot), Elvis (lebt bekanntlich, aber als Musical), Falco meets Amadeus (26 bzw. 234 Jahre in der Gruft), Abba Gold (die leben alle noch, aber als Band seit 44 Jahren nimmer).

Mogelpackungen irgendwie, und die Sehnsucht nach einem Revival jener Zeit, als U-Musik noch Musik war. Das, was die Großeltern einst als Lärm verfluchten, klingt heute ja wie sanfte Melodei, und ja, so wird’s immer sein, von Generation zu Generation. Nur: Ob die in 50 Jahren noch so was wie Deep Purple oder die Earth Band haben, zumindest in Fragmenten?

andreas.schwarz@kurier.at

