Sie kennen das: Die Startseite Ihres Browsers bietet Ihnen viele Geschichten/News zum Klicken an. Und wir wissen, dass die von einem Algorithmus ausgewählt sind, je nach Ihren Interessen. Oder so.

„Spülschwamm reinigen – und welche Alternativen es gibt“ (Öko-Test) – okay, das tun wir alle mal.

„Was nach einer schlaflosen Nacht im Gehirn los ist“ (Geo) – nix, weil ich schlafe wie ein Baby.

„Große Schwester, große Verantwortung, das Eldest Daughter Syndrom“ (Eltern) – ich hab’ eine kleine Schwester. Und: „Beziehung zu Geschwistern: Welchen Einfluss hat sie auf unsere Persönlichkeit“ (Glamour) – das will ich lieber gar nicht wissen.

„Warum der Konflikt USA–Venezuela eskaliert“ (Die Zeit)– interessant, aber weiß ich längst.

„Sexuelle Störung: Hatte Hitler einen Mikropenis?“ (n-tv, Bild, Spiegel) – also ich hab’ nix mit Hitler am Hut, und auch sonst bin der falsche Adressat ...

„Auch in vermeintlich gesundem Essen: Wie man Zuckerfallen entgeht“ (Geo) – ich esse nicht gesund. Und „Wie man seinen Alkoholkonsum senken kann“ (n-tv) – na hallo!?

Das ist eher mikrotreffgenau. Algorithmus, zurück an den Start, da musst Du noch recherchieren!

