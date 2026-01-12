Lebensleitfaden

Die Welt und das Leben sind zunehmend ein Durcheinand – da tut es gut, wenn es einen ordnenden Leitfaden gibt. Wie zum Beispiel den chronologischen Messe-Ablauf, der in und um Wien gerade plakatiert wird.

Erst kam die Hochzeit („Trau Dich“, 10./11.1.), dann fährt man auf Reise (Ferienmesse 15.-18.1) und hat endlich Zeit für Hemmungsloses (Erotik – Fetisch, „Qualität und Niveau, die begleiten“ 6.-8.2.). Aber der Ernst des Lebens verlangt nach einem Heim (Hausbaumesse, 13.-15.2.), nach einem Tier ebendort (Haustier, 28.2.-1.3.) und einem Kratzbaum/Küche/Kuschelsofa (Wohnen/Interieur 11.-15.3.). Das alles will finanziert werden (Beruf, 12.-15.3.), dann geht sich vielleicht auch noch Grün rundum aus (Kleingarten, 17.-18.4.).

Wenn der da ist, kann an Nachwuchs gedacht werden (Baby Expo 19.-21.6.). Wenn das dann alles auf der Reihe ist, hat man Zeit für spirituell Geheimnisvolles (Esoterik 7.-8.11.). Dass es um die Jahreszeit schon düster ist, liegt vielleicht an der Vegan Planet (21.,22.11.). Auch fürs Lesen braucht man schon Licht (Buch, 25.-29.11.). Und die Älteren? Wurscht (Senioren, Lebenslust, "Datum noch nicht bekannt", sagt der Messekalender).

andreas.schwarz@kurier.at