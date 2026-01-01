Bleibender Unfug

Eine kleine Auswahl des Unfugs, den wir aus dem verblichenen alten ins neue Jahr mitnehmen (müssen): Auf dem Wiener Naschmarkt steht die Ulli Sima-Gedächtnishalle, die mit gestelzt-schönen Geschäften ein paar Bobos an-, sonst aber der Tatsache Hohn spricht, dass die Stadt Wien über Jahrzehnte alle historischen Markthallen (Nußdorfer Straße) umgebracht hat. Von den Millionen-Kosten des „Marktraums“ versus dem Milliardendefizit der Stadt nicht zu reden.

Die Uni Glasgow stuft die Harry Potter-Romane als schädlich ein, weil darin „Missbrauch“ und „veraltete Einstellungen“ zu finden seien – nur der Revanchismus/Missbrauch einer Meinungsmafia an allen, die wie Joanne K. Rowling Trans- und andere Genderaufgeregtheit kritisieren, ist noch nicht veraltet.

Wladimir Putin lässt jeden Tag ukrainische Zivilisten ermorden / in Not und Elend bomben, auch während wiederholter „Friedensinitiativen“ des wirren Putin-Hörigen in Washington. Und die personifizierte Niedertracht in Moskau darf einen Anschlag auf sein Luxus-Hideaway als ukrainischen Terror geißeln, der allen Frieden torpediere – und die Medien dieser Welt rapportieren den Unfug??

andreas.schwarz@kurier.at

