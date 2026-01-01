Ohrwaschl

Bleibender Unfug

Über unsinnige Markthallen, schädliche Harry-Potter-Bücher und unterschätzte Landkarten
Andreas Schwarz

Andreas Schwarz

01.01.26, 17:00
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine kleine Auswahl des Unfugs, den wir aus dem verblichenen alten ins neue Jahr mitnehmen (müssen): Auf dem Wiener Naschmarkt steht die Ulli Sima-Gedächtnishalle, die mit gestelzt-schönen Geschäften ein paar Bobos an-, sonst aber der Tatsache Hohn spricht, dass die Stadt Wien über Jahrzehnte alle historischen Markthallen (Nußdorfer Straße) umgebracht hat. Von den Millionen-Kosten  des „Marktraums“  versus dem Milliardendefizit der Stadt nicht zu reden.
Die Uni Glasgow stuft  die Harry Potter-Romane als schädlich ein, weil darin „Missbrauch“ und „veraltete Einstellungen“ zu finden seien – nur der Revanchismus/Missbrauch einer  Meinungsmafia an allen, die wie Joanne K. Rowling  Trans- und andere Genderaufgeregtheit kritisieren, ist noch nicht veraltet.  
Wladimir Putin lässt jeden Tag ukrainische Zivilisten ermorden / in Not und Elend bomben, auch während wiederholter „Friedensinitiativen“ des wirren Putin-Hörigen in Washington. Und die personifizierte Niedertracht in Moskau darf einen Anschlag auf sein Luxus-Hideaway als ukrainischen Terror geißeln, der allen Frieden torpediere – und die Medien dieser Welt rapportieren  den Unfug??

 andreas.schwarz@kurier.at
 

kurier.at  |   |  Aktualisiert vor 1 Minute

Kommentare