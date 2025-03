In wackeligen Zeiten schlägt die Stunde der Gurus. Gurus für was? Egal – Hauptsache ein Heilsversprechen wird geliefert, mit Pomp und Trara. Die heiß geteaserte Präsentation eines neuen Thermomix etwa füllte, wie die "Die Zeit" berichtete, eine Berliner Halle mit Tausenden hysterisch weinenden Fans. Influencer und Coaches, die den Weg zum Ich, Du oder nur aufs Klo gegangen sind, lassen Online-Buchungen kollabieren.

Jetzt kommt „Level up your mind – Deine Transformation aufs nächste Level“ nach Wien. Was das ist? „24 Top-Speaker“, „Erfolgsstrategien“, „das Event verbindet Keynotes um Persönlichkeitsentwicklung, Business, Finanzen, Immobilien & Mindset mit hochkarätigem Networking für neue Geschäftskontakte“. Das holpert zwar, aber dafür gibt’s „fundierte Impulse, die von echter Begeisterung getragen werden“, für alle, die in diesem „Premium-Umfeld“ ... „Sprung in eine neue Denkweise“, na hallo!? Für 119 bis 999 € ist man dabei – und schon vorab ganz upgelevelt.

