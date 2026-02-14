Der Neid is a Hund, sagt man, und in Österreich bellt er besonders laut. Am lautesten bellen ja die Boulevard-Blätter, wenn Politiker vorbeikommen: Verdienen zu viel (stimmt nicht, wenn man die Gehälter der Spitzen mit der Privatwirtschaft vergleicht), hackeln nix (es sind immer die anderen, die nix arbeiten), haben endlos Urlaub (sagen die Urlaubsweltmeister in Österreich). Und die Leser fühlen sich in ihrem Mit-dem-Finger-Zeigen bestätigt.

Das ist ungerecht. Dennoch sollten Politiker das Bellen nicht noch provozieren. Wenn eine Politikerin, die als EU-Abgeordnete monatlich 10.351,38 Euro mit günstigem Steuersatz erhält (+ üppigen Zusatzvergütungen, – angeblich Spende jedes sechsten Bezuges), auf dem Opernball mit dem Kleid „Tax the rich, save the climate“ auftritt, ist das nicht sehr klug. Vielleicht, apropos, sollte Frau Lena Schilling besser an ihrer Ahnungslosigkeit in Sachen Europa (Stichwort: Euro, Norwegen …) arbeiten und weniger Klimaunfug („Die 10 reichsten Haushalte Österreichs sind für die Hälfte der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich“) verzapfen. Damit nicht noch lauter gebellt wird

