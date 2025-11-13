Michael Landau ist vor allem auch für seine Besonnenheit bekannt. Wenn der frühere Caritas-Präsident sich zu einem „Muss das sein?“ hinreißen lässt, dann kommt das aus tiefem Unverständnis über groben Unfug. Diesfalls über den, dass Weihnachtsmärkte schon lange vor Mitte November geöffnet hatten.

Das „Muss das sein?“ ließe sich ausborgen. Für tiefes Unverständnis darüber, dass ein Harald Mahrer diese Woche viel groben Unfug spach und das Ansehen seiner Partei und der Politiker allgemein weiter auf Talfahrt schickte. Oder dafür, dass Michael Ludwig und die Länder nichts mit dem Budgetdesaster zu tun haben wollen, in das sie Österreich (mit) gestürzt haben.

Oder, um zum Caritas-Gedanken vor Weihnachten zurückzukehren: Dass es im November nicht nur einen Black Friday, sondern auch eine Black Week oder einen Black November gibt. In dem eine „Rabatt-Schlacht vor Weihnachten“ (im Boulevard muss alles eine Schlacht sein) uns Sofas um minus 1000 Euro und Drohnen um minus 48 Prozent um die Ohren schleudert – kauft, kauft, auch wenn das Leben sonst ein Teuerungsdesaster ist. Muss das sein?

