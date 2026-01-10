Shopping für den Frieden

Wenn es wider Erwarten doch keinen Weltkrieg gibt, dann hat Ihr Kolumnist sein Scherflein dazu beigetragen, ihn zu verhindern. Jetzt nicht durch erfolgreich deeskalierende Gipfeltreffen mit den Kriegstreibern links und rechts, oder durch wohlformulierte Botschaften, die in aller Welt gehört werden und Frieden als einzige Option darlegen. Sondern als vorbildlicher Einpacker an der Supermarktkassa.

Denn es würden die Hallodris da oben keine Macht bekommen, wenn wir hier unten nicht so grantig wären. Dieser Grant kommt aus dem Kleinen. Wenn die Autofahrer wieder in Schulnähe aufs Gaspedal ausrutschen. Wenn der Sitznachbar im Zug Handyvideos auf voller Lautstärke spielt. Wenn jemand vor einem beim Einkaufen trödelt.

Ihr Kolumnist aber hat Ordnung nicht nur im Einkaufswagerl, sondern auch beim Auflegen und Wiedereinräumen. Jüngst sagte der Kassier (!) nach erfolgreicher Wegpackung des Familieneinkaufs anerkennend: „Sie sind aber schnell“. Der Grant, der den Nachfolgenden so erspart wurde, dürfte sich in wenigen Jahrhunderten zum Weltfrieden summieren.