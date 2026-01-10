Ohrwaschl

Shopping für den Frieden

Wir Ihr Kolumnist den Weltfrieden herbeiführen will.
Georg Leyrer

Georg Leyrer

10.01.26, 17:55

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Wenn es wider Erwarten doch keinen Weltkrieg gibt, dann hat Ihr Kolumnist sein Scherflein dazu beigetragen, ihn zu verhindern. Jetzt nicht durch erfolgreich deeskalierende Gipfeltreffen mit den Kriegstreibern links und rechts, oder durch wohlformulierte Botschaften, die in aller Welt gehört werden und Frieden als einzige Option darlegen. Sondern als vorbildlicher Einpacker an der Supermarktkassa.

Denn es würden die Hallodris da oben keine Macht bekommen, wenn wir hier unten nicht so grantig wären. Dieser Grant kommt aus dem Kleinen. Wenn die Autofahrer wieder in Schulnähe aufs Gaspedal ausrutschen. Wenn der Sitznachbar im Zug Handyvideos auf voller Lautstärke spielt. Wenn jemand vor einem beim Einkaufen trödelt.

Ihr Kolumnist aber hat Ordnung nicht nur im Einkaufswagerl, sondern auch beim Auflegen und Wiedereinräumen. Jüngst sagte der Kassier (!) nach erfolgreicher Wegpackung des Familieneinkaufs anerkennend: „Sie sind aber schnell“. Der Grant, der den Nachfolgenden so erspart wurde, dürfte sich in wenigen Jahrhunderten zum Weltfrieden summieren.

kurier.at  | 